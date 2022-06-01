Director de Companii
Tread
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Tread Salarii

Salariul de la Tread variază de la $68,334 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $179,100 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Tread. Ultima actualizare: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Recrutor
$68.3K
Inginer Software
$179K
Manager Program Tehnic
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Tread este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $179,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tread este $117,300.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tread

Companii Similare

  • BlueDot
  • QGenda
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • BlueCat
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tread/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.