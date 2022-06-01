Director de Companii
TravelPerk
TravelPerk Salarii

Salariul de la TravelPerk variază de la $51,178 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $152,176 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TravelPerk. Ultima actualizare: 10/27/2025

Inginer Software
Median $82.4K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $152K
Operațiuni Servicii Clienți
$113K

Resurse Umane
$86.6K
Vânzări
$51.2K
Manager Inginerie Software
$97.2K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La TravelPerk, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la TravelPerk este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $152,176. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TravelPerk este $91,918.

Alte Resurse