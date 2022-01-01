TransUnion Salarii

Director de Companii
Salariul de la TransUnion variază de la $10,548 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $300,000 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TransUnion. Ultima actualizare: 10/27/2025

Data Scientist
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Inginer Software
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
L2 $113K
L4 $179K

Manager Data Science
Median $184K
Analist de Afaceri
Median $99.5K
Vânzări
Median $300K
Manager Operațiuni de Afaceri
$123K
Dezvoltare Afaceri
$140K
Analist de Date
$116K
Analist Financiar
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Juridic
$114K
Consultant în Management
$101K
Marketing
$231K
Operațiuni Marketing
$88.7K
Designer de Produs
$97.5K
Manager de Program
$140K
Manager de Proiect
Median $149K
Manager Inginerie Software
$110K
Manager Program Tehnic
$184K
Capitalist de Risc
$169K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la TransUnion este Vânzări cu o compensație totală anuală de $300,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TransUnion este $122,610.

