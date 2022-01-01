Trainline Salarii

Director de Companii
Salariul de la Trainline variază de la $35,148 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $142,353 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Trainline. Ultima actualizare: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inginer Software
Median $107K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $142K
Manager Inginerie Software
Median $122K

Designer de Produs
Median $74.5K
Analist de Afaceri
Median $84.9K
Analist de Date
$83.1K
Data Scientist
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Trainline este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $142,353. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Trainline este $84,017.

