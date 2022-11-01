Director de Companii
Trafigura
Trafigura Salarii

Salariul de la Trafigura variază de la $27,624 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $437,175 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Trafigura. Ultima actualizare: 10/27/2025

Don't get lowballed
Analist de Afaceri
$76.2K
Data Scientist
$437K
Resurse Umane
$27.6K

Inginer Software
$161K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Trafigura este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $437,175. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Trafigura este $118,524.

