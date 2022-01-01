Toyota USA Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Toyota USA variază de la $76,500 în compensație totală anuală pentru Manager de Program Tehnic la capătul de jos la $194,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Toyota USA. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Inginer de software full-stack

Inginer de date

Specialist în Științe de Date
15 $161K
16 $133K
Inginer Mecanic
Median $96K

Analist de Afaceri
Median $100K
Manager de Proiect
Median $115K
Manager de Produs
Median $137K
Manager de Inginerie Software
Median $194K
Inginer Chimist
$102K
Servicii pentru Clienți
$79.6K
Analist de Date
$131K
Analist Financiar
$147K
Resurse Umane
$151K
Designer de Produs
Median $120K
Manager de Program
$106K
Recrutor
$95.5K
Vânzări
$79K
Analist de Securitate Cibernetică
$80.4K
Arhitect de Soluții
$166K
Manager de Program Tehnic
$76.5K
Cercetător UX
$106K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Toyota USA este Manager de Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $194,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Toyota USA este $115,000.

