Directorul Companiilor
Tower Research Capital
Tower Research Capital Salarii

Intervalul salarial Tower Research Capital variază de la $53,765 în compensație totală anuală pentru Manager de Inginerie Software la capătul de jos la $299,700 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Tower Research Capital. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $57.5K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Analist de Afaceri
$104K
Specialist în Științe de Date
$300K

Analist Financiar
$133K
Tehnolog IT
$131K
Manager de Inginerie Software
$53.8K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Tower Research Capital este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $299,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tower Research Capital este $117,563.

