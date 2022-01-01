Directorul Companiilor
TOTVS
TOTVS Salarii

Intervalul salarial TOTVS variază de la $10,894 în compensație totală anuală pentru Manager de Produs la capătul de jos la $33,590 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai TOTVS. Ultima actualizare: 8/20/2025

$160K

Inginer de Software
Median $18.7K
Designer de Produs
$12.4K
Manager de Produs
$10.9K

Vânzări
$33.6K
La compensació total anual mediana informada a TOTVS és de $15,557.

