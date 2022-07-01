Directorul Companiilor
Torc Robotics
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Torc Robotics Salarii

Intervalul salarial Torc Robotics variază de la $18,814 în compensație totală anuală pentru Inginer de Hardware la capătul de jos la $248,352 pentru Inginer MEP la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Torc Robotics. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $152K

Inginer de Machine Learning

Inginer de software de producție

Analist de Afaceri
$185K
Servicii pentru Clienți
$51.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Analist de Date
$174K
Inginer de Hardware
$18.8K
Inginer Mecanic
$186K
Inginer MEP
$248K
Manager de Produs
$237K
Manager de Inginerie Software
$137K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Torc Robotics, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Torc Robotics este Inginer MEP at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $248,352. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Torc Robotics este $174,049.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Torc Robotics

Companii Asoc

  • Ridecell
  • Cox Enterprises
  • Relativity
  • Sema4
  • SpyCloud
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse