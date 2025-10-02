Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Greater Delhi Area la Times Internet totalizează ₹3.57M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Times Internet. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Total pe an
₹3.57M
Nivel
L1
Salariu de bază
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Times Internet?

₹13.94M

Întrebări frecvente

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Manager de Produs by Times Internet in Greater Delhi Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹8,975,740. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Times Internet vir die Manager de Produs rol in Greater Delhi Area is ₹3,568,635.

