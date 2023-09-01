Times Internet Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Times Internet variază de la $16,766 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $95,887 pentru Marketing la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Times Internet. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
Median $18.1K
Manager de Produs
Median $40.9K
Analist de Date
$18K

Analist Financiar
$61.1K
Resurse Umane
$16.8K
Marketing
$95.9K
Designer de Produs
$17K
Manager de Proiect
$63.8K
Manager de Inginerie Software
$83.2K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Times Internet este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $95,887. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Times Internet este $40,949.

