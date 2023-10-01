Director de Companii
Tiket.com
Tiket.com Salarii

Salariul de la Tiket.com variază de la $10,432 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $26,130 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Tiket.com. Ultima actualizare: 10/15/2025

Inginer Software
Median $14.4K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $24.1K
Analist de Afaceri
$10.9K

Analist de Date
$14.1K
Data Scientist
$26.1K
Designer de Produs
$10.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Tiket.com este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $26,130. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tiket.com este $14,215.

