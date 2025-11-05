Compensația totală medie pentru Inginer Software in Costa Rica la Tiendamia variază de la CRC 13.39M la CRC 19.04M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tiendamia. Ultima actualizare: 11/5/2025
Compensația Totală Medie
