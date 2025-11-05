Director de Companii
Tiendamia
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Tiendamia Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Costa Rica la Tiendamia variază de la CRC 13.39M la CRC 19.04M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tiendamia. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

CRC 15.17M - CRC 17.27M
Costa Rica
Interval Comun
Interval Posibil
CRC 13.39MCRC 15.17MCRC 17.27MCRC 19.04M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Tiendamia pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+CRC 29.25M
Robinhood logo
+CRC 44.88M
Stripe logo
+CRC 10.09M
Datadog logo
+CRC 17.65M
Verily logo
+CRC 11.09M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Tiendamia?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Tiendamia in Costa Rica ajunge la o compensație totală anuală de CRC 19,042,330. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tiendamia pentru rolul de Inginer Software in Costa Rica este CRC 13,394,181.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tiendamia

Companii Similare

  • Airbnb
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Roblox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse