Compensația totală medie pentru Inginer Software in Mexico la Tienda Pago variază de la MX$653K la MX$914K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tienda Pago. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

MX$707K - MX$822K
Mexico
Interval Comun
Interval Posibil
MX$653KMX$707KMX$822KMX$914K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Tienda Pago?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Tienda Pago in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$17,551,607. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tienda Pago pentru rolul de Inginer Software in Mexico este MXMX$12,536,851.

