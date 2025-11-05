Director de Companii
Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in United States la Tideworks Technology variază de la $91.6K la $128K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tideworks Technology. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

$98.1K - $116K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$91.6K$98.1K$116K$128K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Tideworks Technology?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Tideworks Technology in United States ajunge la o compensație totală anuală de $127,530. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tideworks Technology pentru rolul de Analist de Afaceri in United States este $91,560.

