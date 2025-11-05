Director de Companii
Tide
Tide Recrutor Salarii

Compensația totală medie pentru Recrutor in Romania la Tide variază de la RON 151K la RON 211K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tide. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

RON 163K - RON 190K
Romania
Interval Comun
Interval Posibil
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tide, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Recrutor la Tide in Romania ajunge la o compensație totală anuală de RON 211,271. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tide pentru rolul de Recrutor in Romania este RON 150,908.

