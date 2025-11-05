Tide Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in India la Tide variază de la ₹944K la ₹1.34M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tide. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie ₹1.07M - ₹1.27M India Interval Comun Interval Posibil ₹944K ₹1.07M ₹1.27M ₹1.34M Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Tide, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Tide ?

