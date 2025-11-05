Director de Companii
Tide
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist Financiar

  • Toate salariile Analist Financiar

Tide Analist Financiar Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Financiar in India la Tide variază de la ₹574K la ₹837K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tide. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

₹659K - ₹752K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹574K₹659K₹752K₹837K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Financiar contribuțiis la Tide pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tide, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist Financiar oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la Tide in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹836,648. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tide pentru rolul de Analist Financiar in India este ₹574,309.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tide

Companii Similare

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse