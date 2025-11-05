Director de Companii
Tide
Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in India la Tide totalizează ₹3.7M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Tide. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Total pe an
₹3.7M
Nivel
A3
Salariu de bază
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Tide?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tide, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Tide in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹9,640,855. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tide pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in India este ₹3,701,015.

