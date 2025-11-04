Director de Companii
ThyssenKrupp
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

ThyssenKrupp Inginer Mecanic Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Mecanic in Hungary la ThyssenKrupp variază de la HUF 10.74M la HUF 15.27M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThyssenKrupp. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

HUF 12.16M - HUF 13.85M
Hungary
Interval Comun
Interval Posibil
HUF 10.74MHUF 12.16MHUF 13.85MHUF 15.27M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Mecanic contribuțiis la ThyssenKrupp pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+HUF 20.16M
Robinhood logo
+HUF 30.94M
Stripe logo
+HUF 6.95M
Datadog logo
+HUF 12.17M
Verily logo
+HUF 7.65M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la ThyssenKrupp?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Mecanic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la ThyssenKrupp in Hungary ajunge la o compensație totală anuală de HUF 15,269,776. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThyssenKrupp pentru rolul de Inginer Mecanic in Hungary este HUF 10,740,605.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ThyssenKrupp

Companii Similare

  • Renishaw
  • Crane Co
  • Software
  • SKF
  • Corsair
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse