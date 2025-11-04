Director de Companii
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Inginer Hardware Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Hardware in Liechtenstein la ThyssenKrupp variază de la CHF 86.1K la CHF 125K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThyssenKrupp. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

CHF 97.7K - CHF 113K
Liechtenstein
Interval Comun
Interval Posibil
CHF 86.1KCHF 97.7KCHF 113KCHF 125K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la ThyssenKrupp?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la ThyssenKrupp in Liechtenstein ajunge la o compensație totală anuală de CHF 124,994. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThyssenKrupp pentru rolul de Inginer Hardware in Liechtenstein este CHF 86,130.

Alte Resurse