Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in Germany la ThyssenKrupp totalizează €79.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThyssenKrupp. Ultima actualizare: 11/4/2025

Pachetul Median
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
Total pe an
€79.3K
Nivel
-
Salariu de bază
€73.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.9K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la ThyssenKrupp in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €93,301. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThyssenKrupp pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Germany este €73,441.

