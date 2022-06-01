Thriveworks Salarii

Director de Companii
Salariul de la Thriveworks variază de la $56,100 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $497,500 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thriveworks. Ultima actualizare: 10/15/2025

Manager Data Science
$81.6K
Information Technologist (IT)
$56.1K
Inginer Software
$159K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Inginerie Software
$498K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Thriveworks este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $497,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thriveworks este $120,400.

