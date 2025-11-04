Director de Companii
Thrive Health
Thrive Health Analist de Date Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Date in Canada la Thrive Health variază de la CA$89.1K la CA$122K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Thrive Health. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

CA$96.6K - CA$115K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$89.1KCA$96.6KCA$115KCA$122K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Thrive Health?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Thrive Health in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$122,019. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thrive Health pentru rolul de Analist de Date in Canada este CA$89,127.

