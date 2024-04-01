Director de Companii
Thredd
Thredd Salarii

Salariul de la Thredd variază de la $83,651 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $263,161 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inginer Software
Median $95.2K
Dezvoltare Afaceri
$263K
Analist Financiar
$83.7K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Thredd este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $263,161. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thredd este $95,240.

