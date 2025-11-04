Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Czech Republic la ThreatMark variază de la CZK 1.27M la CZK 1.78M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThreatMark. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

CZK 1.38M - CZK 1.67M
Czech Republic
Interval Comun
Interval Posibil
CZK 1.27MCZK 1.38MCZK 1.67MCZK 1.78M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la ThreatMark?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la ThreatMark in Czech Republic ajunge la o compensație totală anuală de CZK 1,776,701. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThreatMark pentru rolul de Inginer Software in Czech Republic este CZK 1,271,260.

