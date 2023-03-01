Director de Companii
ThousandEyes
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

ThousandEyes Salarii

Salariul de la ThousandEyes variază de la $38,997 în compensație totală pe an pentru un Succesul Clientului la nivelul inferior până la $673,891 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ThousandEyes. Ultima actualizare: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $237K
Succesul Clientului
$39K
Designer de Produs
$279K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manager de Produs
$412K
Vânzări
$674K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

La ThousandEyes, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (11.00% per perioadă)

  • 34% se dobândește în 3rd-AN (11.33% per perioadă)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ThousandEyes este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $673,891. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThousandEyes este $279,098.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ThousandEyes

Companii Similare

  • DoorDash
  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse