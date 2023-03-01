ThousandEyes Salarii

Salariul de la ThousandEyes variază de la $38,997 în compensație totală pe an pentru un Succesul Clientului la nivelul inferior până la $673,891 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ThousandEyes. Ultima actualizare: 11/16/2025
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
La ThousandEyes, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (11.00% per perioadă)
34% se dobândește în 3rd-AN (11.33% per perioadă)
