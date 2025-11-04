Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in India la ThoughtWorks variază de la ₹4.85M la ₹6.89M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThoughtWorks. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

₹5.49M - ₹6.25M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹4.85M₹5.49M₹6.25M₹6.89M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la ThoughtWorks?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la ThoughtWorks in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹6,894,432. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThoughtWorks pentru rolul de Manager de Proiect in India este ₹4,849,473.

