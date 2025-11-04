Compensația pentru Inginer Software in India la ThoughtSpot variază de la ₹3.42M pe year pentru MTS 2 la ₹11.92M pe year pentru Staff Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹5.33M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThoughtSpot. Ultima actualizare: 11/4/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La ThoughtSpot, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)