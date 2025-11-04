Director de Companii
Compensația totală medie pentru Tehnolog Informații (IT) la ThoughtSpot variază de la ₹3.64M la ₹4.98M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThoughtSpot. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

₹3.94M - ₹4.68M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹3.64M₹3.94M₹4.68M₹4.98M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ThoughtSpot, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la ThoughtSpot ajunge la o compensație totală anuală de ₹4,981,053. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThoughtSpot pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este ₹3,638,334.

