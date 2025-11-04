Thought Machine Manager Program Tehnic Salarii

Compensația pentru Manager Program Tehnic in United Kingdom la Thought Machine variază de la £77.9K pe year pentru IC2 la £140K pe year pentru IC3. Pachetul median de compensație pe year in United Kingdom totalizează £122K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Thought Machine. Ultima actualizare: 11/4/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.9K £67.8K £0 £10.1K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £123K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Thought Machine, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Thought Machine ?

