Compensația pentru Inginer Software in United Kingdom la Thought Machine variază de la £59K pe year pentru IC1 la £131K pe year pentru IC3. Pachetul median de compensație pe year in United Kingdom totalizează £97K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Thought Machine. Ultima actualizare: 11/4/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
IC1
Software Engineer(Nivel de intrare)
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Thought Machine, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Thought Machine in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £155,373. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thought Machine pentru rolul de Inginer Software in United Kingdom este £87,766.

