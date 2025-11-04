Director de Companii
Thought Machine
Compensația totală medie pentru Succesul Clientului in United Kingdom la Thought Machine variază de la £112K la £159K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Thought Machine. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

£127K - £151K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£112K£127K£151K£159K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Thought Machine, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Succesul Clientului la Thought Machine in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £158,851. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thought Machine pentru rolul de Succesul Clientului in United Kingdom este £111,886.

Alte Resurse