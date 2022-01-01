Director de Companii
Thought Machine
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Thought Machine Salarii

Salariul de la Thought Machine variază de la $77,555 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $237,936 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thought Machine. Ultima actualizare: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
Median $238K
Manager Program Tehnic
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manager de Produs
Median $110K
Succesul Clientului
$182K
Recrutor
$88K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Thought Machine, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Thought Machine este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $237,936. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thought Machine este $145,990.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Thought Machine

Companii Similare

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse