Thorogood Salarii

Salariul de la Thorogood variază de la $13,801 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date in India la nivelul inferior până la $51,646 pentru un Data Scientist in United Kingdom la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thorogood. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Analist de Date
Median $13.8K
Inginer Software
Median $38.3K
Data Scientist
$51.6K

Manager Program Tehnic
$38.4K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Thorogood is Data Scientist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,646. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thorogood is $38,371.

