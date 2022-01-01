Thomson Reuters Salarii

Director de Companii
Salariul de la Thomson Reuters variază de la $6,509 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $385,000 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thomson Reuters. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Software
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Product Manager $102K
Director $169K
Designer de Produs
Median $90.3K

Designer UX

Data Scientist
Median $87.1K
Vânzări
Median $385K
Manager Inginerie Software
Median $233K
Cercetător UX
Median $63.7K
Resurse Umane
Median $372K
Operațiuni de Afaceri
$159K
Analist de Afaceri
$24.6K
Dezvoltare Afaceri
$122K
Șef de Cabinet
$164K
Servicii Clienți
$6.5K
Analist de Date
$17.4K
Manager Data Science
$127K
Analist Financiar
$7.5K
Tehnolog Informațional (IT)
$16.8K
Juridic
$118K
Consultant în Management
$96.7K
Marketing
$76.4K
Manager de Proiect
$124K
Inginer de Vânzări
$112K
Analist Securitate Cibernetică
$122K
Arhitect de Soluții
$122K
Redactor Tehnic
$17.5K
Întrebări frecvente

