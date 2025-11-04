Director de Companii
Thoma Bravo
Thoma Bravo Bancher de Investiții Salarii

Compensația totală medie pentru Bancher de Investiții in United States la Thoma Bravo variază de la $85K la $119K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Thoma Bravo. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

$92K - $107K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$85K$92K$107K$119K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la Thoma Bravo?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Bancher de Investiții la Thoma Bravo in United States ajunge la o compensație totală anuală de $119,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thoma Bravo pentru rolul de Bancher de Investiții in United States este $85,000.

