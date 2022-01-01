Director de Companii
Thinkific
Thinkific Salarii

Salariul de la Thinkific variază de la $66,637 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $150,565 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thinkific. Ultima actualizare: 11/15/2025

Manager de Produs
Median $103K
Inginer Software
Median $108K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
$108K

Servicii Clienți
$75.4K
Operațiuni Marketing
$73K
Designer de Produs
$139K
Recrutor
$66.6K
Manager Inginerie Software
$151K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Thinkific, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Thinkific este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $150,565. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Thinkific este $105,321.

