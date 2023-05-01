THINK Surgical Salarii

Salariul de la THINK Surgical variază de la $71,244 în compensație totală pe an pentru un Inginer Biomedical la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Manager Design Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la THINK Surgical . Ultima actualizare: 11/15/2025