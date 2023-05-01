Director de Companii
THINK Surgical
THINK Surgical Salarii

Salariul de la THINK Surgical variază de la $71,244 în compensație totală pe an pentru un Inginer Biomedical la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Manager Design Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la THINK Surgical. Ultima actualizare: 11/15/2025

Inginer Software
Median $163K
Inginer Biomedical
$71.2K
Designer de Produs
$159K

Manager Design Produs
$166K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la THINK Surgical este Manager Design Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $165,825. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la THINK Surgical este $160,683.

Alte Resurse