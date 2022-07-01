Director de Companii
Think Company
Think Company Salarii

Salariul de la Think Company variază de la $89,445 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $127,400 pentru un Manager Design Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Think Company. Ultima actualizare: 11/21/2025

Designer de Produs
$89.4K
Manager Design Produs
$127K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Think Company este Manager Design Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $127,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Think Company este $108,423.

