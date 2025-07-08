Director de Companii
The University of Sydney
The University of Sydney Salarii

Salariul de la The University of Sydney variază de la $65,826 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $100,496 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la The University of Sydney. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $69.7K
Data Scientist
Median $76.6K
Analist de Afaceri
$100K

Analist Securitate Cibernetică
$65.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la The University of Sydney este Analist de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $100,496. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la The University of Sydney este $73,145.

