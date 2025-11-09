Director de Companii
The Trade Desk
Inginer Software Nivel

Senior Software Engineer

Nivele la The Trade Desk

  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
Media Anual Compensația Totală
CA$232,767
Salariul de Bază
CA$178,514
Opțiuni de Acțiuni ()
CA$147,360
Bonus
CA$0
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Ultimele Înregistrări de Salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
