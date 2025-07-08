Director de Companii
The Stepstone Group
The Stepstone Group Salarii

Salariul de la The Stepstone Group variază de la $52,462 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $184,677 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la The Stepstone Group. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Manager Data Science
$185K
Data Scientist
$94.4K
Tehnolog Informațional (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manager de Produs
$101K
Vânzări
$52.5K
Inginer Software
$109K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la The Stepstone Group este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $184,677. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la The Stepstone Group este $103,850.

Alte Resurse