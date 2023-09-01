The ODP Corporation Salarii

Salariul de la The ODP Corporation variază de la $139,300 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $190,950 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la The ODP Corporation . Ultima actualizare: 9/2/2025