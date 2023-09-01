The Economist Salarii

Director de Companii
Salariul de la The Economist variază de la $47,509 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $186,961 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la The Economist. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $47.5K
Manager Inginerie Software
Median $187K
Manager de Produs
$108K

Vânzări
$98.5K
Cercetător UX
$91.4K
Întrebări frecvente

