The Clorox Company
The Clorox Company Salarii

Salariul de la The Clorox Company variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $236,640 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la The Clorox Company. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $121K
Contabil
$109K
Dezvoltare Afaceri
$161K

Servicii Clienți
$117K
Manager Data Science
$172K
Resurse Umane
$237K
Tehnolog Informațional (IT)
$131K
Vânzări
Median $165K
Arhitect de Soluții
Median $190K
Capitalist de Risc
$130K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La The Clorox Company, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la The Clorox Company este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $236,640. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la The Clorox Company este $146,265.

Alte Resurse