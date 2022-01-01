The Clorox Company Salarii

Salariul de la The Clorox Company variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $236,640 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la The Clorox Company . Ultima actualizare: 9/1/2025