The Boring Company Salarii

Salariul de la The Boring Company variază de la $89,550 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $230,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la The Boring Company. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $230K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Mecanic
Median $90K
Data Scientist
$149K

Inginer Hardware
$143K
Designer de Produs
$89.6K
Manager de Proiect
$154K
Recrutor
$119K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la The Boring Company este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $230,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la The Boring Company este $142,811.

