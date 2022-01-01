Director de Companii
Thales
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Thales Salarii

Salariul de la Thales variază de la $20,100 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $176,880 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thales. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Analist Securitate Cibernetică
Median $73K
Arhitect de Soluții
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data Scientist
Median $40.2K
Vânzări
Median $161K
Asistent Administrativ
$48.8K
Inginer Aerospațial
$76K
Inginer Chimist
$20.5K

Inginer Cercetare

Inginer Electrician
$66.9K
Inginer Hardware
$23.5K
Tehnolog Informațional (IT)
$20.1K
Juridic
$64.1K
Inginer Mecanic
$86.5K
Inginer Optic
$41.9K
Designer de Produs
$175K
Manager de Produs
$65K
Manager de Proiect
$90.8K
Manager Inginerie Software
$177K
Manager Program Tehnic
$52.7K
Redactor Tehnic
$44K
Cercetător UX
$70.7K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Thales is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $176,880. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thales is $65,001.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Thales

Companii Similare

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse