Thales Salarii

Salariul de la Thales variază de la $20,100 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $176,880 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Thales . Ultima actualizare: 9/1/2025