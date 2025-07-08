TGS Salarii

Salariul de la TGS variază de la $36,344 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $211,050 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TGS . Ultima actualizare: 12/1/2025