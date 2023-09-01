Teya Salarii

Salariul de la Teya variază de la $24,849 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $134,298 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Teya . Ultima actualizare: 12/1/2025