Teya Salarii

Salariul de la Teya variază de la $24,849 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $134,298 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Teya. Ultima actualizare: 12/1/2025

Inginer Software
Median $93.9K
Manager de Produs
Median $93.7K
Dezvoltare Afaceri
Median $90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Specialist în Știința Datelor
$83.7K
Analist Financiar
$54.6K
Resurse Umane
Median $76.4K
Consultant în Management
$46.1K
Marketing
$103K
Designer de Produs
$24.8K
Manager de Proiect
$36.1K
Manager Inginerie Software
$134K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Teya este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $134,298. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Teya este $83,733.

